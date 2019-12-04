شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر للتأمين يختبر مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كهرباء السعودية (5110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجا التداول، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.58% بما يعادل 0.14 نقطة، ليختبر السهم بهذا الارتفاع مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط والقصير، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 8.65، طيلة ثبات مستوى المقاومة 9.21. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.65 ومستوى المقاومة 9.44.

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