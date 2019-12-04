شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إعمار (4220) في آخر تداولاته منهياً جلسة اتسمت بالتذبذب، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.55% بما يعادل 0.05 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 9.40، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 7.75 إلى 11.04)، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 9.01، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المهم 8.45 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.93 ومستوى المقاومة 9.40.