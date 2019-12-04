شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الأرضية يؤكد على كسر دعم قناة سعريه صاعدة – تحليل صباحي – 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الخدمات الأرضية (4031) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليؤكد السهم بهذا التراجع على كسره لدعم قناة سعريه صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.56% بما يعادل -0.50 نقطة، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 32.50، ليستهدف أولى مستويات الدعم 31.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.20 ومستوى المقاومة 32.15.
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