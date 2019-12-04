شكرا لقرائتكم خبر عن ينساب يسجل خسائره الثانية على التوالي – تحليل صباحي – 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ينساب (2290) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر هي الثانية على التوالي بلغت نسبتها -1.00% بما يعادل -0.50 نقطة، ويأتي انخفاض السهم في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 48.50، طيلة ثبات مستوى المقاومة 52.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 48.50 ومستوى المقاومة 51.10.