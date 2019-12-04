شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع النقل يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر قطاع النقل (TTNI) في آخر جلساته، ليحاول المؤشر تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع مرة أخرى، ليستند بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.86% بما يعادل -34.77 نقطة، في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر بتداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 3951.48، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 4095.98.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3951.48 ومستوى المقاومة 4043.32.
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