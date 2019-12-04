شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعه في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.63% بما يعادل 49.649 نقطة، ويأتي ارتفاع المؤشر مدعوماً ببدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر، ليظل يتداول حول محور متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن رغم ارتفاع المؤشر إلا أنه يتحرك بمحاذاة خط ميل هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
مازلنا نرجح انخفاض المؤشر بتداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى 7924.14، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 7698.44.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,739.00 ومستوى المقاومة 7,930.00.
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