شكرا لقرائتكم خبر عن %85 نسبة التخلص من المخلفات الإلكترونية عن طريق الحاوية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت هيئة الإحصاء عن أن نحو 85.43% من الأسر في المملكة يتخلص من المخلفات الإلكترونية عن طريق الحاوية، بينما بلغ إجمالي كمية النفايات المتولدة لدى الأسر نحو 5.5 مليون طن، مشيرة إلى أن متوسط عدد المخلفات الإلكترونية 5.18، فيما تصدرت منطقة جازان أكثر المناطق إنتاجا للمخلفات الإلكترونية بنحو 7.55 تليها الحدود الشمالية بمتوسط 7.37 وجاءت الشرقية ثالثا بنحو 6.91 وجاءت منطقة تبوك الأقل إنتاجا للمخلفات الإلكترونية بنحو 3.71 تليها الجوف بـ4.71.

وأظهر تقرير نتائج مسح البيئة المنزلي 2019 أن 8.01% من الأسر يتخلص من المخلفات الإلكترونية عن طريق البيع، بينما بلغت طريقة التخلص عن طريق تسليم النفايات لجهة مختصة بالتدوير نحو 1.92%، فيما بلغت الطرق الأخرى نحو 4.64%.

وقال التقرير: إن متوسط عدد السيارات الكلي التي تمتلكها الأسر على مستوى المملكة بلغت نحو 1.38 سيارة، فيما بلغ متوسط عدد مرات تغيير زيت السيارات سنويا على مستوى المملكة 8.85، بينما بلغ متوسط عدد مرات تغيير إطارات السيارات سنويا 3.12.

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وأوضح أن الشبكة العامة هي المصدر الرئيس للمياه لنحو 77.61% من الأسر بالمملكة، مشيرة إلى أن الشبكة هي المصدر الرئيس للصرف الصحي 61.66% من الأسر السعودية.

وأشار التقرير إلى أن الحطب المحلي يشكل نحو 89.40% من الحطب المستخدم في المنازل بالمملكة، مشيرا إلى أن الفحم المستورد يمثل نحو 90.24% من الفحم المستخدم في المنازل.

وبحسب التقرير فإن 67.87% من الأسر تعاني من التلوث الهوائي، و41.18% من الأسر تعاني التلوث البصري، في حين بلغ عدد من يعانون التلوث الضوضائي من الأسر نحو 32.23%، بينما تعاني 9.15% من الأسر التلوث الضوئي.