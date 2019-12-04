شكرا لقرائتكم خبر عن %85 نسبة التخلص من المخلفات الإلكترونية عن طريق الحاوية والان نبدء بالتفاصيل
وأظهر تقرير نتائج مسح البيئة المنزلي 2019 أن 8.01% من الأسر يتخلص من المخلفات الإلكترونية عن طريق البيع، بينما بلغت طريقة التخلص عن طريق تسليم النفايات لجهة مختصة بالتدوير نحو 1.92%، فيما بلغت الطرق الأخرى نحو 4.64%.
وقال التقرير: إن متوسط عدد السيارات الكلي التي تمتلكها الأسر على مستوى المملكة بلغت نحو 1.38 سيارة، فيما بلغ متوسط عدد مرات تغيير زيت السيارات سنويا على مستوى المملكة 8.85، بينما بلغ متوسط عدد مرات تغيير إطارات السيارات سنويا 3.12.
وأوضح أن الشبكة العامة هي المصدر الرئيس للمياه لنحو 77.61% من الأسر بالمملكة، مشيرة إلى أن الشبكة هي المصدر الرئيس للصرف الصحي 61.66% من الأسر السعودية.
وأشار التقرير إلى أن الحطب المحلي يشكل نحو 89.40% من الحطب المستخدم في المنازل بالمملكة، مشيرا إلى أن الفحم المستورد يمثل نحو 90.24% من الفحم المستخدم في المنازل.
وبحسب التقرير فإن 67.87% من الأسر تعاني من التلوث الهوائي، و41.18% من الأسر تعاني التلوث البصري، في حين بلغ عدد من يعانون التلوث الضوضائي من الأسر نحو 32.23%، بينما تعاني 9.15% من الأسر التلوث الضوئي.
كانت هذه تفاصيل خبر %85 نسبة التخلص من المخلفات الإلكترونية عن طريق الحاوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.