شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الملك فهد الدولي يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل مطار الملك فهد الدولي، مساء الأحد الماضي، أولى رحلات الخطوط الجوية البريطانية، التي بدأت بتشغيل رحلات مباشرة بين الدمام ولندن بمعدل رحلة يوميا ابتداء من 1 ديسمبر 2019م. وكان في استقبال الطائرة الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام عبدالرحمن بن مطلق العتيبي، والمدير التجاري للخطوط الجوية البريطانية بالمملكة العربية السعودية، باناغويتس ثيودوتو، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من مختلف القطاعات بمطار الملك فهد الدولي. وقد أقيم حفل خاص بمناسبة الرحلة الافتتاحية للوجهة الجديدة. وخلال الاحتفال، رحب الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام، عبدالرحمن العتيبي، بالخطوط الجوية البريطانية وبدء عملياتها التشغيلية بمطار الملك فهد الدولي، وصرح بأن هذه الخطوة تعتبر بداية لشراكة مميزة مع هذه الخطوط العريقة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مسار الرحلة اليومية بين مطار الملك فهد الدولي ومطار هيثرو يعتبر من أهم المسارات بين السعودية وأوروبا في المنطقة. وأضاف العتيبي أن شركة «داكو» تعمل وفق إستراتيجيات تطويرية لمطار الملك فهد الدولي على جميع الأصعدة، التي تشمل خطط تنمية الحركة الجوية.

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