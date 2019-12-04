شكرا لقرائتكم خبر عن "تصديرى الصناعات الطبية" يبحث مع "التجارة" عدم ضم الأدوية لبرنامج رد الأعباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية والمستحضرات الطبية، عن اجتماع مرتقب مع وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار، وذلك لبحث عدم ضم قطاع صادرات الأدوية، للائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء التصديرية.

وقال جورج لـ"الخليج 365"، أن اللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء التصديرية، للمجلس التصديرى للصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، شملت 3 قطاعات هى المستلزمات الطبية، الأجهزة الطبية، مستحضرات التجميل، ولم تشمل على صادرات الأدوية.

وأشار إلى أن البرنامج بالنسبة لقطاع المستلزمات الطبية، حدد للشركات التى ترتفع القيمة المضافة بمنتجها عن 70% نحو 10% من قيمة صادراتها للشركات فى المناطق الداخلية، ونحو 5% للشركات بالمناطق الحرة.

ومنح برنامج رد الأعباء للشركات التى تقل فيه القيمة المضافة عن 70% وحتى 60% حوالى 9% للشركات التى توجد فى المناطق الداخلية، ونحو 4.5% للشركات التى توجد فى المناطق الحرة، وللشركات اليت تقل قيمتها المضافة عن 60% وحتى 40% نحو 7% من قيمة صادراتها للشركات فى المناطق الداخلية، ونصف القيمة للشركات التى توجد فى المناطق الحرة.

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وفيما يخص برنامج مساندة الأجهزة الطبية، حدد نسبة 10% من قيمة الصادرات للشركات التى تتجاوز نسبة قيمتها المضافة 70%، وتقل هذه النسبة إلى النصف للشركات فى المناطق الحرة.

وتنخفض هذه النسبة إلى 8% للشركات التى تقل قيمتها المضافة عن 70% وحتى 40%، للشركات فى المناطق الداخلية، و4% من قيمة صادرات الشركات المقامة فى المناطق الحرة.

وفيما يخص برنامج مساندة قطاع مستحضرات التجميل، حدد البرنامج نسبة 10% من قيمة صادرات الشركات التى تصل قيمتها المضافة 70% فما أكثر، ونصف القيمة للشركات فى المناطق الحرة.

وحدد نسبة 9% من قيمة الصادرات للشركات التى تقل قيمتها المضافة عن 70% حتى 60%، ونحو 7% من قيمة الصادرات للشركات التى تسجل القيمة المضافة أقل من 60% حتى 40%.