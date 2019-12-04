شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة والخدمات يقودان معدلات النمو بالربع الرابع من 2018/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء، تصدر قطاع الزراعة للقطاعات القيادية لدفع معدلات النمو إلى الارتفاع خلال الربع الرابع من العام المالي 2018/2019، حيث بلغ معدل النمو في القطاع الزراعي نحو 132.4 مليار جنيه خلال تلك الفترة، مقابل 113.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، بنسبة نمو بلغت 16.3%.

وأشارت البيانات إلى أن قطاع الخدمات حل فى المركز الثاني بين القطاعات التي حققت نموا ملحوظا خلال الفترة التي يرصدها جهاز الإحصاء، حيث حقق نموا بلغ 64.1 مليار جنيه خلال فترة التقرير مقابل 54.4 مليار جنيه، بزيادة بلغت 10.3 مليار جنيه.

وأظهرت بيانات الجهاز، أن القطاعات الأعلى نموا كانت المطاعم والفنادق وكانت نسبة النمو 26.1% خلال فترة التقرير، بقيمة 26.6 مليار جنيه، مقابل 21.1 مليار جنيه في الفترة المقارنة، يليه قطاع التشييد والبناء، وحقق معدل نمو بلغ 25.9% خلال فترة التقرير، وحقق 90.8 مليار جنيه، مقابل 72.1 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بينما حقق قطاع الصناعات التحويلية نحو 182.4 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقارنة بنحو 156 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.

وحقق معدل النمو بنهاية العام المالي 2018/2019، نحو 5.6%، ويصنف كأعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، وواحدًا من أعلى معدلات النمو العالمية، بينما تستهدف الدولة الوصول بمعدلات النمو لمستوى يزيد عن 6% في موازنة العام المالي الحالي 2019-2020.