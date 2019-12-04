شكرا لقرائتكم خبر عن الغردقة فى المقدمة.. أبرز 7 مدن تمتلك فنادق مناسبة لسياح ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة قدمت بعض الدول عرضا لخدماتهم التى توفرها لصالح هذه الفئة لاستجلاب السياحة الميسرة، وهى نمط سياحى حديث نسبيًا فى قطاع السياحة، ولكنه حقق انتشارا كبيرا فى الفترة الآخيرة، خاصة فى الدول الأوروبية، فى حين تحاول الدول العربية اللحاق بهذا التوجه.

وخطت مصر خطوات جادة نحو تنمية هذا النمط السياحى، حيث بدأت وزارة السياحة بالتعاون مع عدد من الجهات فى مقدمتها اتحاد الغرف السياحية والمستثمرين السياحيين فى الاهتمام بتلبية احتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة، حتى يتم وضع مصر على خريطة المقاصد السياحية المؤهلة.

وتمتلك مصر فنادق مؤهلة لذوى الاحتياجات الخاصة فى أغلب مقاصدها السياحية، وإليك أبرز 7 مدن تمتلك فنادق مؤهلة:

1 – الغردقة الأعلى من حيث عدد الفنادق حيث بها 110 فنادق مناسبة لذوى الاحتياجات الخاصة.

2 – تمتلك القاهرة العاصمة حوالى 109 فنادق مناسبة لذوى الاحتياجات الخاصة.

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3 – فى حين تمتلك شرم الشيخ 56 فندقا مؤهل لذوى الاحتياجات الخاصة.

4 – العين السخنة بها 32 فندقا.

5 – دهب المدينة الساحرة تمتلك 23 فندقا مؤهلا لاستقبال السياحة الميسرة.

6 – الأقصر المدينة المقدسة تمتلك 18 فندقا .

7 – أسوان بها 7 فنادق، وطابا بها 6 فنادق فقط مناسبة لذوى الاحتياجات الخاصة.