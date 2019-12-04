شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يكشف عن انخفاض أعلى من التوقعات في مخزون النفط الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أولية غير رسمية أصدرها معهد البترول الأمريكي عن انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرينن الثاني، في حين توقع محللون انخفاضها بـ700 ألف برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزون البنزين بـ2.9 مليون برميل، بينما ارتفع مخزون المقطرات بحوالي 794 الف برميل خلال الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك قبيل إصدار إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن بياناتها الرسمية للمخزونات يوم الأربعاء والتي تؤثر بشكل كبير في أسعار الخام.

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