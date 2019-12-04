شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل الإغلاق على انخفاض بفعل عدم اليقين والتوترات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء بشكل حاد نتيجة تصريحات الرئيس "دونالد ترامب" بشأن الحرب التجارية مما زاد عدم اليقين حول التوترات بين واشنطن وغيرها من الدول.



وصرح "ترامب" بأنه يفضل تأجيل التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي مع الصين إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام المقبل مشيرا إلى أن بكين هي من تريد صفقة تجارية الآن وليس واشنطن.



وفي ذات السياق، قال "ترامب" بأن إدارته ربما تستهدف فرنسا برسوم جمركية تصل إلى 100% لو طبقت باريس ضريبة رقمية على شركات تكنولوجية أمريكية.



وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.3% وأغلق عند 56.10 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 56.4 دولار وأقل سعر عند 55.3 دولار.

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وانخفض "برنت" بنسبة 0.2% وأغلق عند 60.82 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.4 دولار وأقل سعر عند 60.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 1% (ما يعادل 280 نقطة) إلى 27503 نقاط، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 27524 نقطة وأقل مستوى عند 27324 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 8520 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8523 نقطة وأقل مستوى عند 8435 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.6$ (ما يعادل عشرين نقطة) إلى 3093 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3094 نقطة وأقل مستوى عند 3070 نقطة.