شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تغلق على انخفاض مع احتدام الحرب التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات الثلاثاء متأثرة بالقلق السائد في أسواق السلع الزراعية والمعادن الصناعية نتيجة احتدام النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين واحتمالية فتح جبهات جديدة بين واشنطن وغيرها من الدول.



وذكر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه يفضل تأجيل الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى ما بعد انتخابات الرئاسة المزمع انعقادها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020.

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وعلاوة على ذلك، أفاد "ترامب" بأن إدارته تدرس فرض رسوم جمركية على فرنسا لو استهدفت شركات تكنولوجية أمريكية بضريبة رقمية.



وفي ضوء هذه المخاوف، تزداد فرص الحمائية التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها الأمر الذي يضر الاقتصاد العالمي ويؤثر سلبيا على حركة السلع الزراعية، ومن بينها الذرة خاصة مع الأخذ في الاعتبار المشتريات الصينية الضخمة من السلع الزراعية الأمريكية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم مارس/آذار في ختام جلسة الثلاثاء ببورصة شيكاغو بنسبة 0.1% إلى 3.81 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 3.84 دولار وأقل سعر عند 3.80 دولار.