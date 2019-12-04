شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق مرتفعة مع الطلب على المعادن النفيسة في ظل التهديدات التجارية والان مع بالتفاصيل



دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم مدعومة بعودة الطلب على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في ظل تصاعد التهديدات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه يفضل تأجيل الاتفاق التجاري مع الصين على ما بعد انتخابات الرئاسة في بلاده عام 2020 مما يعني المزيد من عدم اليقين.



وهدد "ترامب" بفرض رسوم جمركية ضد فرنسا بسبب ضريبة رقمية تعتزم الأخيرة فرضها على شركات تكنولوجية أمريكية، كما هدد برسوم جمركية على واردات الصلب البرازيلي والأرجنتيني أيضاً.

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وفي ذات السياق، كشف "ترامب" على هامش فاعليات قمة حلف شمال الأطلشي "الناتو" بلندن عن عزم إدارته معاقبة الدول الأعضاء غير الملتزمة بحصصها المالية، وذلك بفرض رسوم جمركية ضدها.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 1.7% إلى 17.248 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 17.285 دولار وأقل سعر عند 16.945 دولار.