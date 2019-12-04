شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع لكنه يتخلى عن مستوى 1.3 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم وتجاوز المستوى 1.30 دولار في ظل التفاؤل السائد في الأوساط البريطانية بشأن فوز حزب المحافظين الحاكم بأغلبية المقاعد البرلمانية في الانتخابات العامة المبكرة المزمع انعقادها في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول.



وكشفت استطلاعات رأي حديثة تفوق المحافظين على حزب العمال بنحو 12% الأمر الذي يزيد حظوظ الحكومة القادمة بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" في الفوز بالأغلبية.

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ويريد "جونسون" ورفاقه بحزب المحافظين تأمين الأغلبية لتنفيذ اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.



ويتزامن ذلك مع مخاوف الأسواق بشأن الحروب التجارية التي يعتزم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" شنها ضد دول أوروبية والصين وأعضاء بحلف "الناتو"، وذلك مع تهديداته بفرض رسوم جمركية ضد عدد من الدول.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.2995، وسجلت العملة البريطانية أعلى مستوى اليوم أمام نظيرتها الأمريكية عند 1.3011 وأقل سعر عند 1.2925.