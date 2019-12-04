الاقتصاد

الذهب يسجل أعلى مستوى منذ السادس من نوفمبر

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مسجلة أعلى مستوياتها في نحو أربعة أسابيع، وذلك مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل القلق المتصاعد بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.


وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.6 نقطة.

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وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم بأنه يفضل تأجيل التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي مع الصين لما بعد الانتخابات الرئاسية.


وهدد "ترامب" أيضا دول الاتحاد الأوروبي وبعض أعضاء حلف "الناتو" برسوم جمركية بسبب ما وصفه بممارسات غير عادلة على حساب واشنطن.


وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 1% إلى 1484.4 دولار للأوقية، وهو المستوى الأعلى منذ السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1487.7 دولار وأقل سعر عند 1465.4 دولار.

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