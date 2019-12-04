شكرا لقرائتكم خبر عن «موديز»: نظرة مستقبلية سـلبية للبنوك البريطانيـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي البريطاني من مستقرة إلى سلبية، في ظل عدم اليقين بشأن «بريكست». وقالت موديز إنها قررت خفض النظرة المستقبلية مع تدهور البيئة التي تضغط على جودة أصول البنوك وربحيتها. وذكرت أن بيئة معدلات الفائدة المنخفضة، بالإضافة للمنافسة المتزايدة في سوق الرهن العقاري، تسهم في تآكل صافي هوامش الفوائد للبنوك، والتي تعني الفارق بين تكاليف الاقتراض والفائدة.
وقالت الوكالة إن الاقتصاد البريطاني آخذ في الضعف، الأمر الذي يجعله أكثر عرضة للصدمات. وتتوقع «موديز» تدهور معتدل في ربحية البنوك مع استمرار التحديات المتمثلة في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.
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