أبوظبي ودبي تتصدران أفضل وجهات المغتربين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدرت أبوظبي ودبي قائمة مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن تصنيف أفضل المدن العالمية التي يرغب المغتربون في العيش والعمل فيها، وفقاً لاستطلاع «أكسبات أنسايدر 2019» الصادر عن مؤسسة «أنترنيشن»، وهو التصنيف الذي حققتا فيه المرتبتين ال 15 وال 34 على التوالي عالمياً، متقدمتين في ذلك على هيوستن وبيرن وتورونتو وزيوريخ وأوسلو وفرانكفورت ولندن وغيرها من المدن.

وحافظت أبوظبي على مركزها المتقدم للعام الثالث على التوالي في الاستطلاع الذي شمل نحو 20 ألف شخص، والذي يقيس نوعية المعيشة في المناطق الحضرية والأمان والاستقرار وحياة العمل والإسكان وكلفة المعيشة وغير ذلك من العوامل التي تستقطب المغتربين للعيش في مدينة ما.

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واحتلت أبوظبي ودبي المرتبة الثانية على مستوى العالم في سهولة العيش من دون لزوم تحدث اللغة المحلية، حيث قال تسعة من كل 10 مغتربين (87%) إنهم يجدون الحياة سهلة في الإمارتين، وهو أعلى بكثير من متوسط المعدل العالمي البالغ 47%.

وقال 73% من المغتربين في أبوظبي و71% في دبي إن السكان المحليين ودودون تجاه المقيمين.

كما احتلت المدينتان مرتبة عالية من حيث الأمان بنسبة 97% في أبوظبي و95% في دبي، بالمقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 81%.