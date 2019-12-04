اتحاد الصناعات الألماني يناشد الحكـومــة زيــادة الاستثمـارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناشد رئيس اتحاد الصناعات الألمانية ديتر كمبف الائتلاف الحاكم في ألمانيا زيادة الاستثمارات.

وقال كمبف: «الاقتصاد في حالة ركود بالفعل، ولا تزال الحكومة الاتحادية متخلفة لتوقعاتنا منذ فترة طويلة فيما يتعلق بوتيرة الإصلاح»، مؤكداً أنه يتعين على الائتلاف الحاكم المضي قدماً بألمانيا كموقع اقتصادي.

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وأشار رئيس اتحاد الصناعات الألمانية إلى أن هناك قصوراً في الالتزام بزيادة الاستثمارات والرد على المنافسة الضريبية المتفاقمة عالمياً، على الرغم من تحقيق ميزانية قياسية في ألمانيا.

وتابع كمبف: «هناك حاجة كبرى لإدخال تحسينات على سياسة الطاقة والمناخ، وإلا ستكون الحكومة الألمانية مهددة بتدمير القدرة التنافسية للصناعة المحلية من خلال تشريعات متسرعة».

وفي ظل ضعف الاقتصاد، تدعو الأوساط الاقتصادية منذ فترة طويلة لتخفيف الأعباء الضريبية بالنسبة للشركات الألمانية، نظرا لأنه تم أيضاً خفض ضرائب الشركات في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك جدل أيضاً حول ما إذا كان يتعين على الحكومة زيادة الاستثمارات أم لا.