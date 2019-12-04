«جميرا» تضيف «كابري بالاس» الإيطالي إلى قائمة فنادقها العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «جميرا»، التابعة لدبي القابضة، عن اختيارها لتشغيل وإدارة فندق «كابري بالاس» الشهير في إيطاليا.

وتحت اسم «كابري بالاس جميرا»، تتميز المنشأة الإيطالية الساحرة المقرر إعادة افتتاحها في إبريل 2020 بموقع مثالي في أناكابري الساحرة؛ إحدى أبرز المناطق الحصرية التي ما زالت تحتفظ بجمالها الطبيعي في الجزيرة. فالفندق الذي صممه تونينو كاساس؛ يتمتع بموقع مميز على قمة تل يشرف على خليج نابولي، ويشكل تجسيداً حقيقياً لعبارة «دولتشي فيتا» الإيطالية التي تعني الحياة جميلة؛ وذلك بفضل تصميمه الخارجي المميز على طراز مباني كابري، وإطلالاته البحرية الخلابة والممتدة.

فمذ فتح أبوابه للمرة الأولى في ستينات القرن الماضي، لاقى «كابري بالاس» المصمم على طراز قصور نابولي في القرن الثامن عشر، رواجاً كبيراً وشهرة عالمية وسرعان ما رسخ مكانته كأبرز فنادق الجزيرة. وتحت إشراف علامة «جميرا» الآن، سيواصل الفندق تعزيز موقعه ولا سيما أنه سيخضع لتجديدات إضافية مع عدد من المزايا المهمة خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

تمثل الفنون والتصاميم الساحرة ركنين أساسيين للتميز في «كابري بالاس جميرا»، فالجدران الأنيقة المطلية بالأبيض والسقوف المقوسة والأعمدة تعطي الزوار شعوراً بالهدوء. وتزخر التصاميم الداخلية بالأعمال الفنية التاريخية والمعاصرة التي تمثل عربون تقدير لفنانين كبار مثل ميرو وماغريت ووارهول.

تمتد التصاميم الداخلية الأنيقة لمساحات الفندق المفتوحة إلى غرفه البالغ عددها 68، كما تسهم الألوان البيضاء والزرقاء وأطياف الألوان المحايدة في توفير انطباعات مستوحاة من أجواء البحر الأبيض المتوسط، في حين تعزز فخامة أرضيات السيراميك والأثاث المصمم حسب الطلب شعور الزوار بوجودهم في منزل عائلي إيطالي، وهو ما يضمن لهم إقامة متآلفة مع محيطهم الخارجي.

وتماشياً مع التزام «جميرا» بتقديم أرقى فنون الطهي لزوارها، يحتضن «كابري بالاس جميرا» مطعمين حائزين على ثلاث نجوم ميشلان في الجزيرة.

وسيعاود فندق «كابري بالاس، جميرا» استقبال زواره في 23 إبريل 2020، وبذلك تصل محفظة جميرا الدولية الحالية إلى ستة فنادق في أوروبا. وتدير فنادق أخرى في الصين وجزر المالديف والكويت والإمارات، إضافة إلى مرافق أخرى سيتم افتتاحها في عام 2020 في كل من إندونيسيا وسلطنة عمان.