«أوني كريديت» يتعهد بإعادة شراء أسهم بـ 9 مليارات دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهد بنك أوني كريديت، أمس الثلاثاء، بتوزيعات نقدية وإعادة شراء أسهم بقيمة ثمانية مليارات يورو (تسعة مليارات دولار)، في مسعى لإنعاش سعر السهم المتداعي، على الرغم من أن أرباح أكبر بنك إيطالي لن تسجل نمواً يُذكر، وعلى الرغم من خطط للاستغناء عن تسعة% من موظفيه.

وبعد أن استغنى البنك عن 20% من العاملين وأغلق 25% من فروعه في أسواق بلغت مرحلة النضوج في السنوات الأخيرة، قال إنه سيلغي ثمانية آلاف وظيفة أخرى، ويغلق 500 فرع في ظل خطة جديدة حتى عام 2023.

لكن التكاليف لن تتزحزح كثيراً في ظل الخطة؛ إذ من المتوقع أن تسجل الأرباح الأساسية ارتفاعاً محدوداً لتصل إلى خمسة مليارات يورو في 2023 من 4.7 مليار في العام الجاري.

وفي مسعى لرفع سعر السهم، يخصص البنك ملياري يورو (2.2 مليار دولار) لإعادة شراء أسهم بداية من 2019 لاستكمال توزيعات نقدية بنسبة 30% ترتفع إلى 40% في 2023.