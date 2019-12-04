شكرا لقرائتكم خبر عن «أوني كريديت» يتعهد بإعادة شراء أسهم بـ 9 مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهد بنك أوني كريديت، أمس الثلاثاء، بتوزيعات نقدية وإعادة شراء أسهم بقيمة ثمانية مليارات يورو (تسعة مليارات دولار)، في مسعى لإنعاش سعر السهم المتداعي، على الرغم من أن أرباح أكبر بنك إيطالي لن تسجل نمواً يُذكر، وعلى الرغم من خطط للاستغناء عن تسعة% من موظفيه.
وبعد أن استغنى البنك عن 20% من العاملين وأغلق 25% من فروعه في أسواق بلغت مرحلة النضوج في السنوات الأخيرة، قال إنه سيلغي ثمانية آلاف وظيفة أخرى، ويغلق 500 فرع في ظل خطة جديدة حتى عام 2023.
لكن التكاليف لن تتزحزح كثيراً في ظل الخطة؛ إذ من المتوقع أن تسجل الأرباح الأساسية ارتفاعاً محدوداً لتصل إلى خمسة مليارات يورو في 2023 من 4.7 مليار في العام الجاري.
وفي مسعى لرفع سعر السهم، يخصص البنك ملياري يورو (2.2 مليار دولار) لإعادة شراء أسهم بداية من 2019 لاستكمال توزيعات نقدية بنسبة 30% ترتفع إلى 40% في 2023.
كانت هذه تفاصيل خبر «أوني كريديت» يتعهد بإعادة شراء أسهم بـ 9 مليارات دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.