9.2 مليار دولار مبيعات «سايبر مانداي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت مبيعات الإثنين الإلكتروني الذي يعرف ب«سايبر مانداي» Cyber ​​Monday هذا العام إلى رقم قياسي جديد، وذلك مع المزيد من سهولة التسوق عبر الإنترنت ليتفوق على التسوق في المركز التجاري.

وتوقعت تحليلات «أدوبي» التي نشرت أمس أن يكون المتسوقون قد سجلوا 9.2 مليار دولار مشتريات على الإنترنت يوم الاثنين، بزيادة 16.9 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مع إنفاق ما يصل إلى 11 مليون دولار كل دقيقة بين الساعة 11 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وحتى منتصف ليل الثلاثاء.

وقالت «أدوبي» إن موسم العطلات هذا العام، شهد حتى الآن (1 نوفمبر إلى 1 ديسمبر)، إنفاق 72.1 مليار دولار على الإنترنت. من المتوقع أن تصل المبيعات عبر الإنترنت لموسم العطلات بأكمله إلى 143.7 مليار دولار.

ووفقاً ل«أدوبي»، الذي يتتبع المعاملات عبر الإنترنت التي تضم 80 من أفضل 100 متجر تجزئة على الإنترنت في الولايات المتحدة، من المتوقع أيضاً أن يصبح يوم الاثنين اليوم الأول في التاريخ الذي ينفق فيه المستهلكون أكثر من 3 مليارات دولار، في 24 ساعة، عبر هواتفهم الذكية.

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واعتباراً من صباح الاثنين 2 ديسمبر، كانت «أدوبي» تتوقع أن تبلغ المبيعات عبر الإنترنت 9.4 مليار دولار، بزيادة 18.9٪ عن عام 2018. وكانت التقديرات في وقت لاحق أقل بقليل. وفي العام الماضي، بلغت مبيعات الاثنين الإلكتروني 7.9 مليار دولار.

الصفقات عبر الإنترنت، إلى جانب حقيقة أن العروض الترويجية بدأت في وقت سابق من هذا الموسم، قللت من نفوذ يوم «الجمعة السوداء».

وقال العديد من المحللين والمراقبين إن حركة التسوق كانت أخف في مراكز التسوق والمتاجر هذا العام.

وفي الوقت نفسه، سجل التسوق على الإنترنت يوم «الجمعة السوداء» رقماً قياسياً بلغ 5.4 مليار دولار، بزيادة 22.3 في المئة عن العام السابق، وفقاً لأدوبي. وتجاوز الإنفاق على الإنترنت في يوم عيد الشكر مستوى 4 مليارات دولار لأول مرة على الإطلاق.

وساعدت بعض الظروف الجوية السيئة في أجزاء من الولايات المتحدة أيضاً في زيادة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي يوم الجمعة السوداء، شهدت الولايات تساقط الثلج.