شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع محدود لنشاط البناء في المملكة المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع نشاط البناء في المملكة المتحدة بأقل وتيرة هبوط في 4 أشهر، لكنه لا يزال داخل نطاق الانكماش.
وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، يوم الثلاثاء، أن مؤشر مديري مشتريات البناء في المملكة المتحدة سجل 45.3 نقطة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 44.2 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.
وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن نشاط البناء في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي سوف يرتفع إلى 44.5 نقطة خلال الشهر الماضي.
وتعني هذه القراءة أن نشاط البناء البريطاني شهد أقل وتيرة هبوط في 4 أشهر، لكن مع استمرار انكماش النشاط وتسجيل قراءة دون الحد الفاصل بين التوسع والانكماش والبالغة 50 نقطة.
وبحسب البيانات، فإن أنشطة الشركات المنخفضة كانت السبب وراء تراجع حاد في الأعمال الجديدة، كما تراجعت مستويات التوظيف للشهر الثامن على التوالي.
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