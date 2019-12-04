الاقتصاد

تراجع محدود لنشاط البناء في المملكة المتحدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع محدود لنشاط البناء في المملكة المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع نشاط البناء في المملكة المتحدة بأقل وتيرة هبوط في 4 أشهر، لكنه لا يزال داخل نطاق الانكماش.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، يوم الثلاثاء، أن مؤشر مديري مشتريات البناء في المملكة المتحدة سجل 45.3 نقطة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 44.2 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

Advertisements

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن نشاط البناء في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي سوف يرتفع إلى 44.5 نقطة خلال الشهر الماضي.

وتعني هذه القراءة أن نشاط البناء البريطاني شهد أقل وتيرة هبوط في 4 أشهر، لكن مع استمرار انكماش النشاط وتسجيل قراءة دون الحد الفاصل بين التوسع والانكماش والبالغة 50 نقطة.

وبحسب البيانات، فإن أنشطة الشركات المنخفضة كانت السبب وراء تراجع حاد في الأعمال الجديدة، كما تراجعت مستويات التوظيف للشهر الثامن على التوالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع محدود لنشاط البناء في المملكة المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا