شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين طن إنتاج النفط في كردستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت جازبروم نفط الروسية الثلاثاء: إنها أنتجت ثلاثة ملايين طن من النفط منذ بدء العمليات التجارية في حقل سرقلة النفطي في إقليم كردستان العراق. وأضافت جازبروم أن إنتاجها اليومي حالياً في الحقل النفطي يبلغ 4000 طن أو 30 ألفاً و500 برميل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 ملايين طن إنتاج النفط في كردستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.