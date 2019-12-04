شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يخضع لضغوط توقعات قيود الإنتاج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خضعت أسعار النفط أمس الثلاثاء للضغوط مع تباين توقعات اتفاق أوبك وحلفاؤها على تخفيضات أكبر للإنتاج في اجتماع الأسبوع الجاري، مع تشكيك بعض المحللين في تنفيذ تخفيضات أكبر.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 17 سنتاً أو 0.3% إلى 61.09 دولار للبرميل، قبل أن تنخفض بمقدار 0.62%، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتاً أو 0.5% إلى 56.21 دولار للبرميل، قبل أن يعود بخسائر 0.53%.

وقال مصدران مطلعان إن منظمة أوبك وحلفاءها وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس» تدرس خطة لزيادة تخفيضات الإمدادات الحالية البالغة 1.2 مليون برميل يومياً بواقع 400 ألف برميل يومياً وتمديد التخفيضات حتى يونيو/‏حزيران.

قال مصدران إن السعودية تضغط لتنفيذ الخطة إذ تريد القيام بمفاجأة إيجابية للسوق قبل إدراج أرامكو السعودية.

من جهته، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الثلاثاء إنه يتوقع أن يكون اجتماع منتجي النفط أوبك وحلفائهم الذي يُعقد الأسبوع الجاري بناء، لكنه قال إن موسكو لم تضع اللمسات النهائية بعد على موقفها حيال المحادثات بشأن فرض قيود إنتاج إضافية محتملة.

وافقت روسيا على خفض الإنتاج بواقع 228 ألف برميل يومياً إلى نحو 11.18 مليون برميل يومياً في 2019 في إطار التخفيضات التي اتفقت عليها أوبك بلس، لكنها ضخت أكثر من حصتها في نوفمبر تشرين الثاني، لتنتج 11.244 مليون برميل يومياً.

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وتجرى مناقشات في فيينا يومي الخميس والجمعة بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، والذين سبق أن اتفقوا على خفض إنتاجهم مجتمعين بواقع 1.2 مليون برميل يومياً بما يعادل 1.2% من الطلب العالمي حتى مارس/‏آذار.

وقال نوفاك للصحفيين «لن أبلغكم بشيء الآن إذ إننا لا نزال نضع اللمسات النهائية على موقفنا... دعونا ننتظر... لكنني أعتقد أن الاجتماع، كالعادة، سيكون ذا طبيعة بناءة».

وقال مصدران الاثنين إن أوبك+ تناقش خفض الإنتاج بما لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً إضافية، إذ تسعى الرياض لرفع أسعار النفط لتحقيق التوازن في ميزانيتها ودعم تسعير الطرح العام الأولي لأرامكو يوم الخميس. ويضغط السعوديون على الآخرين لزيادة التخفيضات.

وقال نوفاك إن متوسط تخفيضات روسيا بلغ 195 ألف برميل يومياً في نوفمبر/‏تشرين الثاني وأضاف أن موسكو تهدف للالتزام الكامل بالحصة في ديسمبر/‏كانون الأول. وفي وقت سابق، دعت روسيا إلى تغيير في طريقة قياس إنتاجها لاستثناء مكثفات الغاز التي تشكل تقريباً بين 7% و8% من إجمالي إنتاج روسيا النفطي، بما يعادل نحو 800 ألف برميل يومياً.

وقال نوفاك للصحفيين إنه يعتزم مناقشة استثناء مكثفات الغاز من حصة موسكو في اجتماع أوبك+، وقال نوفاك إنه في حال استثناء المكثفات والأخذ في الحسبان فقط إنتاج النفط، فإن إنتاج روسيا قد يكون أقل بما يتراوح بين 225 ألف برميل يومياً إلى 230 ألف برميل يومياً في ديسمبر/‏كانون الأول.

وقال الوزير «سنبحث مع زملائنا أن تضع إحصاءاتنا في الحسبان بنفس طريقة دول أوبك.. استثناء المكثفات». (وكالات)