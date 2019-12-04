شكرا لقرائتكم خبر عن «شكوك التجارة» تمنح الذهب 18 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت أسعار الذهب عالمياً بمكاسب تصل إلى 18 دولارا خلال تعاملات الثلاثاء، بعد احتمالات تأجيل الصفقة التجارية للولايات المتحدة مع الصين والتي دفعت الشكوك التجارية للعودة إلى السطح مجدداً.

وصرح الرئيس الأمريكي على هامش قمة حلف الناتو الثلاثاء أنه قد يكون من الأفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2020 من أجل توقيع الصفقة التجارية مع الجانب الصيني.

ودفعت تعليقات دونالد ترامب المستثمرين إلى التكالب على الأصول الآمنة بعد أن كانوا يقفون على الهامش في وقت مبكر من التعاملات مع إثارة موجة جديدة من التوترات التجارية مع دول أمريكا اللاتينية.

وأثار تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المخاوف من جديد بشأن التوترات التجارية العالمية بعدما فرض تعريفات على كل واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل والأرجنتين بسبب التلاعب في العملة، على حد قوله.

ويعني ذلك جبهة جديدة من التوترات تضاف إلى الاحتكاكات التجارية القائمة بين أكبر اقتصادين حول العالم، عقب تصعيد المأزق السياسي بينهما في الأسبوع الماضي.

وكان الذهب قد ارتفع بأكثر من 13% في العام الحالي حتى الآن، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى النزاعات التجارية الممتدة منذ 17 شهراً تقريباً.

وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/‏ شباط بأكثر من 1% أو ما يوازي 18 دولارا مسجلاً 1483 دولار للأوقية.

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كما تحول سعر التسليم الفوري للمعدن إلى الصعود بمكاسب تتجاوز 0.5% أو 8.05 دولار ليسجل 1470.49 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1851.09 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة السابقة عند 1861.71 دولار، واستقرت الفضة عند 16.90 دولار، بينما لم يطرأ تغير يذكر على البلاتين عند 897.65 دولار.

وفي أسواق العملات، استقر الدولار الأمريكي عالمياً مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات الثلاثاء، مع مراقبة التطورات التجارية وبعد البيانات المحبطة في الولايات المتحدة.

وتضررت معنويات المستثمرين بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات تصبح سارية المفعول على الفور على الواردات القادمة من البرازيل والأرجنتين.

كما أن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أعلن بأنه يعتزم فرض تعريفات تصل إلى 100% على بعض المنتجات المستوردة من فرنسا.

وفي الوقت نفسه، يبحث المستثمرون عن إشارات جديدة حول العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم خاصةً بعد تدهور الأمور بينهما في الأسبوع الماضي.

وكانت بيانات اقتصادية أظهرت الاثنين أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة تراجع على عكس المتوقع خلال الشهر الماضي وسط انخفاض الطلبيات الجديدة.

واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة عند 1.1083 دولار بينما صعدت بنحو 0.1% أمام الين الياباني مسجلة 109.09 ين، في حين تراجع الدولار الأمريكي أمام العملة البريطانية بنسبة 0.4% ليرتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2987 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار-الفرنك)، فشهد خسائر بأكثر من 0.1% لتهبط الورقة الخضراء إلى 0.9901 فرنك، واستقر المؤشر الرئيسي للدولار الأمريكي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.814.