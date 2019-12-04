النشاط الصناعي العالمي يصعد إلى أعلى مستوى في 7 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد النشاط الصناعي العالمي خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليصل لأعلى مستوى في 7 شهور.

وكشفت بيانات «جي.بي.مورجان» و«ماركت» الصادرة، الاثنين، عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في العالم إلى مستوى 50.3 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع مستوى 49.8 نقطة في الشهر السابق له. وعاد النشاط الصناعي العالمي أعلى مستوى 50 نقطة - الحد الفاصل بين الانكماش والنمو - لأول مرة منذ إبريل/نيسان الماضي. وارتفع مؤشر الإنتاج عالمياً إلى مستوى 50.9 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 50.3 نقطة في الشهر السابق له، كما صعدت الطلبيات الجديدة من مستوى 50 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول إلى 50.4 نقطة في الشهر المنقضي. وأوضحت البيانات: إن اليونان وكولومبيا والبرازيل من أكثر الدول تحسناً في النشاط الصناعي، بينما كانت ألمانيا والتشيك الأكثر معاناةً.