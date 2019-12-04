شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان دبي للتسوّق يعد بعام حافل للتجزئة والترفيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

إنّ عام 2020 هو عام استثنائي لدولة الإمارات بشكل عام ودبي على وجه التحديد، لأنه سيشهد تنظيم واستضافة العديد من المهرجانات والأحداث الضخمة والمميّزة ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل وعلى الصعيد العالمي أيضاً. حيث سنبدأ العام الجديد ضمن أجواء احتفالية مميّزة مع انطلاق الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق في 26 ديسمبر والتي ستستمر حتى 1 فبراير، تلك الدورة التي ستكون شاهدة على التاريخ الطويل لهذا المهرجان الفريد من نوعه، والتي تعزّز نجاحات عقدين ونصف من الزمن، وستتضمن مجموعة من الفعاليات الرائعة ذات طعم خاص بمناسبة اليوبيل الفضي للحدث.

في نهاية العام الجاري ستتألق دبي بعروض الألعاب النارية لنبدأ معها العد العكسي لاستقبال العام 2020. وبعدها تتواصل إقامة المهرجانات والأحداث المميّزة حتى شهر أكتوبر موعد انطلاق الحدث الأضخم عالمياً الذي لطالما انتظرناه، وهو معرض «إكسبو 2020 دبي».

عام مميّز وزخم أكبر

أكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أنّ العام المقبل هو عام استثنائي لدبي بامتياز، ويتطلّب من مختلف الجهات تكثيف الجهود والتنسيق فيما بينها لترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة للسياحة والتسوّق على مستوى العالم، ولاسيما مع توجّه أنظار العالم أجمع إليها خلال استضافتها للأحداث العالمية، وتوقّع استضافتها لملايين الزوّار. وفي إطار الجهود التي تقوم بها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة قمنا بتنظيم العديد من اللقاءات المنتظمة مع الشركاء في قطاع التجزئة وضمن مختلف المجالات لتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود خلال العام المقبل لتحقيق الاستفادة من الزخم المتوقع عبر تنظيم المهرجانات والفعاليات على مدار العام وكذلك «إكسبو 2020 دبي»، بالإضافة إلى وضع تصوّر حول التعاون المشترك مع كافة الشركاء في القطاع لتقديم تجارب مميّزة لزوّارنا من جهة، وكذلك الاستفادة من الأحداث الكبرى في الترويج لدبي، وهو ما سيساهم في ازدهار ونمو قطاع التجزئة.

لماذا مهرجان دبي للتسوق سيكون مختلفاً؟

يمتد مهرجان دبي للتسوّق في دورته الخامسة والعشرين على مدار 38 يوماً، وسيحرص تجار التجزئة وكذلك مراكز التسوّق على تقديم عروض ترويجية مذهلة للمتسوّقين وذلك بما يتناسب مع هذه الدورة الاستثنائية، لتستكمل مسيرة التميّز والنجاح لهذا الحدث المهم الذي انطلق بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 1996، واستطاعت دبي عبر السنوات الماضية أن تعزّز من مكانتها في صناعة المهرجانات في المنطقة والعالم، وتقدّم لزوّارها تجارب رائعة في كل دورة جديدة من دوراته المتتالية. وكذلك أصبح المهرجان عامل جذب للزوّار وأحد الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات لتشييد مراكز تسوّق، أو توسيع القائم منها، وعلاوة على ذلك، وجدت العلامات التجارية العالمية طريقها إلى أسواق هذه الإمارة المتألقة واتخذت منها مقراً لعملياتها وكذلك للتوسّع في المنطقة.

ولقد كان مهرجان دبي للتسوق أحد أبرز الأحداث التي ساهمت في حصول دبي على لقب أفضل مدينة للمهرجانات والفعاليات العالمية لأكثر من عام.

وأيضاً كان أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في زيادة أعداد الزوّار الدوليين للمدينة، حيث شكّل عامل جذب لهم لأنهم يدركون أنهم سيحصلون على أفضل العروض، وسيشاهدون العديد من الفعاليات المميّزة، كما ستكون أمامهم الفرص الكثيرة لربح العديد من الجوائز القيّمة التي لطالما اشتهر المهرجان بمنحها وغيّرت حياة الفائزين. فكلّها تجارب رائعة ومدهشة ذات طابع خاص خلال فترة المهرجان.

وسيتضمّن مهرجان دبي للتسوّق بدءاً من 26 ديسمبر 2019 موعد انطلاق فعالياته إقامة احتفال افتتاحي ضخم يليق بهذه الذكرى، بالإضافة إلى حفلات غنائية مميّزة تضمّ نخبة من أشهر الفنّانين والفنّانات من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، إلى جانب عروض ستاند أب كوميدي، وعروض الفرق الشعبية والفولكلورية، والكرنفالات الضخمة في الشوارع الرئيسية، كما سيقدم 3500 محل تجاري تخفيضات هائلة تصل إلى 90% سواء في مراكز التسوق أو الأسواق، إلى جانب الجوائز الرائعة، وغيرها الكثير من الفعاليات وعروض الألعاب النارية التي تضفي أجواء البهجة والمرح، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

شراكة حقيقية بين العام والخاص

أكد الخاجة أنّ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص تساهم بالارتقاء بقطاع التجزئة، حيث تحرص «دبي للسياحة» وكذلك «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة» على عقد لقاءات واجتماعات دورية والتواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين لاسيما مجموعات الأعمال المتخصّصة بالبيع بالتجزئة، حيث تساهم هذه اللقاءات في توحيد الرؤى وكذلك تكثيف الجهود من أجل النهوض بهذا القطاع المهم، وتقديم تجربة تسوّق فريدة لزوّار دبي، وأيضاً العمل على تحقيق أهداف «استراتيجية السياحة 2022-2025».

أهمية تقويم دبي السنوي

ويعتبر مهرجان دبي للتسوّق جزءاً من 18 فعالية رئيسية يتضمّنها تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2020، وهي جميعها تمثّل فرصاً مهمّة لأصحاب الأعمال لتقديم أفضل العروض الترويجية، وبالتالي زيادة مبيعاتهم، علاوة على جذب المتسوّقين إليهم باستمرار.

وقال الخاجة: إنّ تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة هو تعاون مشترك بين (اقتصادية دبي) ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالإضافة إلى القطاع الخاص، والذي تم تطويره بمشاركة 18 مجموعة أعمال متخصّصة بتجارة التجزئة ومراكز تسوّق بهدف تنظيم مهرجانات وفعاليات تمنح تجارب تسوّق مميّزة على مدار العام وتساهم في محافظة القطاع على ما يقدّمه من قيمة تنافسية، وفي ذات الوقت تتزامن مع مواسم التجزئة والأزياء المحلية والعالمية. ويساهم هذا التقويم الذي تمتد فعالياته على مدار العام في تعزيز مكانة دبي كوجهة تسوّق مفضّلة لدعم قطاع التجزئة الذي يتوقّع أن يبلغ حجمه حوالي 160,7 مليار درهم بحلول 2021. وإنّ هذه المبادرة تلعب دوراً مهماً في الإسراع بوتيرة نمو قطاع التجزئة، وكذلك تعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، وأيضاً نمو الأرباح عبر زيادة إنفاق كل من السكّان والزوّار مع البدء بتنظيم الحملات الترويجية والتخفيضات والعروض الخاصة بالتسوق.

مهرجان دبي للتسوّق

يحتفل مهرجان دبي للتسوق بدورته الخامسة والعشرين، وهو أحد أشهر مهرجانات التسوّق في المنطقة والعالم، ويقدّم تجارب تسوّق مذهلة لزوّاره عبر عناصره الثلاثة: التسوّق، والترفيه، والربح الوفير.

الاحتفالات الروسية

تشهد دبي تنظيم العديد من الفعاليات والعروض الترويجية بمناسبة الاحتفالات الروسية، والتي يتم خلالها الترحيب بزوّار الإمارة من روسيا الذين سيعيشون أجواء البهجة في المدينة.

رأس السنة الصينية

تتضمن هذه المناسبة إقامة فعاليات ترفيهية وعروض ألعاب نارية وأنشطة ثقافية وغيرها الكثير من التخفيضات والعروض الترويجية في مراكز التسوّق والمحال التجارية.

التخفيضات النهائية لمهرجان التسوق

في آخر 3 أيام لمهرجان دبي للتسوق تحرص المحال التجارية على زيادة نسبة التخفيضات.

مهرجان دبي للمأكولات

يقدّم مهرجان دبي للمأكولات باقة متميّزة من الفعاليات والأنشطة في مختلف أرجاء المدينة تركّز على تقديم تجارب التذوّق والطهي بدءاً من المطاعم الفاخرة وصولاً إلى «جواهر دبي الخفية» التي تمثّلها المطاعم الصغيرة وتحظى بشعبية كبيرة. وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من المطاعم العالمية.

تشكيلات الربيع /‏ الصيف والخريف /‏ الشتاء

Advertisements

تهدف هذه الفعالية إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة للأزياء في المنطقة، إلى جانب زيادة حركة المبيعات، ودعم تجار التجزئة المتخصّصين بالأزياء، بالإضافة إلى عرض أحدث خطوط الموضة من خلال طرح عروض مميّزة.

مهرجان دبي للمفروشات

يهدف مهرجان دبي للمفروشات إلى دعم قطاع الأثاث، ويقدّم عروضاً ترويجية خاصة، كما يتيح المجال أمام المصمّمين الشباب لعرض منتجاتهم وابتكاراتهم في هذا المجال.

رمضان والعيد في دبي

تمثّل حملة «رمضان في دبي» مبادرة ذات طابع اجتماعي وثقافي تحتفي بقيم الشهر الفضيل.

فيما تضم «العيد في دبي- عيد الفطر» فعاليات وعروضاً ترويجية تناسب أجواء العيد السعيدة.

3 أيام من التخفيضات الكبرى

تشارك المحال التجارية التي تمثّل علامات تجارية محلية وعالمية كبرى في هذه الفعالية التي تمتد على مدار 3 أيام في كافة أنحاء المدينة، حيث تقدّم تخفيضات كبيرة تصل إلى 90%.

فترة تخفيضات

تقدّم المحال التجارية خصومات تصل إلى 75% على مجموعة واسعة من المنتجات لأشهر الماركات العالمية.

مفاجآت صيف دبي

تتضمّن مفاجآت صيف دبي فعاليات رائعة وأنشطة عائلية، وعروضَ تسوّق حصرية، وسحوبات ممتعة تُخوِّل الفوز بجوائز قيّمة.

عيد الأضحى

يسلّط «العيد في دبي- عيد الأضحى» الضوء على العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، وتقام عّدة فعاليات مميّزة، وعروض ترويجية.

تخفيضات مفاجآت الصيف

تقدّم المحال التجارية المزيد من الخصومات في آخر 3 أيام لمفاجآت صيف دبي.

العودة إلى المدارس

مع استعداد الطلاب للعودة إلى مدارسهم، يتم تنظيم حملة ترويجية تشجّع أولياء الأمور على شراء مستلزمات أطفالهم المدرسية من مراكز التسوّق المشاركة في الحملة والتي تقدّم لهم فرصة ربح جوائز قيّمة.

مهرجان الأضواء - ديوالي

تأتي احتفالات ديوالي كمناسبة للاحتفال مع الجالية الهندية من خلال الكثير من الفعاليات والأنشطة والعروض الترويجية التي يشارك فيها العديد من المحال التجارية.

تحدّي دبي للياقة

سيعود تحدي دبي للياقة في دورته الرابعة بفعالياته المشوّقة، الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأكثر نشاطاً على مستوى العالم.

تخفيضات ديسمبر

تشهد المدينة إقامة عروض ترويجية تقدّم خلالها المحال التجارية تخفيضات تصل إلى 75 في المئة.

هدايا عطلة نهاية الأسبوع

هي فعالية تجذب المتسوّقين لشراء الهدايا ضمن تشكيلة واسعة من المنتجات التي تحمل أسماء أشهر الماركات العالمية.