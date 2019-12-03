شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "ألبا": إعادة تمويل القرض المشترك بقيمة 1.5 مليار دولار بهامش فائدة منخفض والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب بيان شركة ألمنيوم البحرين، لبورصة البحرين، اليوم الثلاثاء، فأن القرض المشترك الجديد غير المضمون بقيمة 1.5 مليار جنيه، بهامش فائدة يبلغ 300 نقطة أساس سنويا على سعر فائدة الإقراض بين مصارف لندن، وسيتم تسديد هذه التسهيلات الجديدة على مدى 8 سنوات بحيث يتم دفع المبلغ الأساسى على 16 قسطا نصف سنوى، بالإضافة إلى فترة مهلة تبلغ 6 أشهر.
وتتألف التسهيلات الجديدة من قسمين قرض لأجل تقليدى غير مضمون مربوط بالدولار الأمريكى (التسهيلات التقليدية) بقيمة 590.3 مليون دولار أمريكى، وقرض إسلامى مربوط بالدولار الأمريكى (التسهيلات الإسلامية) بقيمة 909.7 مليون دولار أمريكى.
والبنوك المنسقة لهذه العملية هى كل من المؤسسة العربية المصرفية، وبنك الخليج الدولى، إلى جانب بنك البحرين الوطنى.
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