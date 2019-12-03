شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البترول توضح تفاصيل كسر بخط الغاز المخصص للحقن بالآبار البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للبترول،عن ورود بلاغ من شركة سوكو صباح اليوم، يتضمن انه في الساعة 6 صباحًا تلاحظ وجود نقص في ضغط الغاز بتربينة الغاز بمحطة المعالجة البرية بجبل الزيت المخصصة لرفع ضغط الغاز للحقن بالآبار البحرية.

وأضافت الهيئة العامة للبترول، أنه تلى ذلك ورود بلاغ من احد الوحدات البحرية العاملة بخدمات البترول بالمنطقة بوجود انبعاث لفقاعات غازية علي سطح البحر علي بعد عدة كيلومترات من الشاطئ وبالبحث تبين وجود كسر بخط الغاز قطر 2 بوصة المخصص لغاز الحقن بالآبار البحرية نتيجة القاء المخطاف الخاص بأحد مراكب الصيد الخاصه وفور اكتشاف التسريب قامت شركة سوكو بايقاف تدفيع الغاز على الخط وبعد أكثر من ساعتين ورد بلاغ من شركة جمبتكو للبترول عن وصول طاقم مركب الصيد المذكور عائمين الي الشاطئ ومعهم احد أفراد الطاقم الذى لقى حتفه غرقا حيث افادوا بان مركب الصيد قد احترقت.

وقام رجال حرس الحدود بالتحفظ على الصيادين على المركب المذكور والمتسبب فى الحادث وجارى متابعة الموقف.