شكرا لقرائتكم خبر عن فى يومهم العالمى.. أشهر 5 مدن سياحية عالميا مؤهلة لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة اليوم العالمى لذوى الإحتياجات الخاصة أطلقت منظمة السياحة العالمية مبادرة تحت شعار "وجهات سياحية متاحة للجميع فى 2019"، وذلك لإرشاد هذه الفئة التى تمثل 10% من حجم السياحة العالمية إلى الأماكن التى يمكنهم الوصول لها وقضاء اجازة ميسرة.

وتعتبر السياحة الميسرة مفهوم حديث نسبيًا فى قطاع السياحة، ولكنه حقق انتشارا كبيرا فى الفترة الآخيرة خاصة فى الدول الأوروبية، فى حين تحاول الدول العربية اللحاق بهذا التوجه، ويهتم هذا النمط السياحى بذوي الاحتياجات الخاصة والنساء وكبار السن، حيث يوفر لهم خدمات خاصة فى المقاصد السياحية.

وفى الخليج 365 نقدم أبرز 12 مدينة عالمية بارزة فى السياحة الميسرة وعدد الفنادق المؤهلة لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة:

1 – تأتى باريس فى مقدمة المدن السياحية المؤهلة لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة وتحتوى على أكثر من 750 فندق.

2 – تعتبر دبى من أبرز المدن فى المنطقة العربية مؤهلة للسياحة الميسرة وتحتوى على أكثر من 740 فندق.

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3 – وتحتل كوالالمبور فى ماليزيا مكانة متقدمة من حيث تأهيلها للسياحة الموجهة لذوى الاحتياجات الخاصة وبها ما يقرب من 710 فندق.

4 – تعتبر روما من أشهر المدن الأوروبية المؤهلة لذلك وتبلغ 700 فندق.

5 – ولا يمكن تجاهل لندن العاصمة البريطانية والتى تقدم خدمات لذوى الاحتياجات الخاصة فيما يقرب من 640 فندق.