شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..رئيس القابضة الكيماوية: استلام مشروع كيما 20 ديسمبر بتكلفة 11.6 مليار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، أن نسبة الاكتمال فى مشروع كيما 2 وصلت 100 %، حيث نقوم حاليا بالتشغيل بالطاقة القصوى وطاقات أقل تصل لـ 85%، وفق جدول استلام للتأكد من حالة المصانع.

ويقام مشروع كيما 2 ،على مساحة 60 فدانا ويوفر 3700 فرصة عمل.

ويبلغ إنتاجه من الأمونيا نحو 1220 طن يوميا، فيما سينتج مصنع اليوريا نحو 1570 طن يوريا يوميا، بإجمالى 570 ألف طن سنويا.

أضاف عماد الدين مصطفى، إننا حاليا فى مرحلة ما قبل التشغيل التجارى، والتى ستنتهى غدا الأربعاء، لافتا انه سيتم استلام مشروع كيما 2 يوم 20 ديسمبر الجارى .

وحول التكلفة الاجمالية للمشروع قال مصطفى إن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 11.6 مليار جنيه، منها 62% تمويلات بنكية و38% تمويل ذاتى.

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