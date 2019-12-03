شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع مع تصاعد التهديدات التجارية من إدارة "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل التصعيد من جانب إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وتهديداته لدول أخرى بخلاف الصين بزيادة الرسوم الجمركية.



وأفاد "ترامب" اليوم بأنه يرجح تأجيل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.



وتبع ذلك تهديدات من "ترامب" بفرض رسوم جمركية على الصلب المستورد من البرازيل والأرجنتي بسبب تلاعبهما في سعر صرف العملتين المحليتين "الريال والبيزو".

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وهدد "ترامب" أيضا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% ضد واردات من سلع فرنسية حال إقدام باريس على فرض ضريبة رقمية على شركات تكنولوجية، من بينها "جوجل" و"آبل".



وعلى هامش أعمال قمة حلف الأطلسي "الناتو" بلندن اليوم، أفاد "ترامب" بأن إدارته ستدرس استهداف الدول الأعضاء غير الملتزمة بحصصها المالية في الحلف برسوم جمركية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.6 نقطة.