شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب فى مصر 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 664 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب فى مصر، ارتفعت خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، بقيمة 6 جنيهات، مشيرا إلى أن عيار 21 سجل مساء اليوم 664 جنيها للجرام.
وأضاف واصف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن عيار 18 سجل مساء اليوم 569 جنيها للجرام، وبلغ عيار 24 ما قيمته 759 جنيها للجرام، لافتا إلى أن سعر الجنيه الذهب 5312 جنيها ويزن 8 جرامات.
وأرجع واصف ارتفاع أسعار الذهب فى مصر، إلى صعود الأسعار العالمية للأوقية والتى تحركت إلى 1482 دولار للأوقية مرتفعة 0.30 %، نتيجة تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن تأجيل التفاهمات مع الصين إلى ما بعد انتخابات 2020، الأمر الذى رفع الطلب على المعدن النفيس بوصفه ملاذ آمن.
وأوضح أن مبيعات الذهب فى مصر، تشهد حالة من التراجع خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن شعبة الذهب ستبحث عدد من الإجراءات الجديدة لتحريك المبيعات فى سوق الصاغة خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب فى مصر 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 664 جنيها للجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.