المتحف المصرى والكرنك أبرزهم.. مناطق سياحية وفنادق مؤهلة لذوى الاحتياجات الخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السياحة للجميع مفهوم بدأ يتعاظم عالميا فى الآونة الأخيرة، خاصة مع التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وأصبح هناك تركيز متزايد على التزامات قطاع السياحة لضمان قدرة هذه الشريحة من السائحين على ممارسة حقهم فى التمتع بوسائل الترفيه والرياضة والسياحة فى ظل نفس الظروف التى يتمتع بها غيرهم. وفى اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة نرصد أبرز المناطق الممهدة لذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر:

وفى اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة نرصد أبرز المناطق الممهدة لذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر: 1 - المتحف المصرى بالتحرير الشهير أيقونة الآثار الفرعونية فى القاهرة به مسار خاص بذوى الاحتياجات الخاصة من المكفوفين، كذلك تم تطوير 15 قطعة أثرية تناسب المكفوفين. 2 - معبد الكرنك بالأقصر يعتبر أول موقع أثرى فى مصر مفتوح وممهد ومعد لاستقبال زائريه من ذوى الاحتياجات الخاصة. 3 - يوجد فى مصر أكثر من 500 فندق مؤهل لذوى الاحتياجات الخاصة، أغلبهم فئة 5 نجوم، فى 11 مقصد سياحى. Advertisements 4 - المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية "HC"، والتى سيبدأ تطبيقها 2020، ألزمت الفنادق وضع اشتراطات خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة. 5– أهم الاشتراطات وجود ممرات مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمنتجعات، مزودة بمنحدرات تسهل عملية الصعود والنزول، فضلا عن دورات مياه خاصة بهم. 6- قامت وزارة السياحة بتأهيل وتدريب مرشدين سياحيين على شرح المعالم الأثرية بلغة الإشارة.

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