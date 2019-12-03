شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية: 6.7 مليار جنيه ارتفاعًا فى صادرات الشركات التابعة والان مع تفاصيل الخبر
أضاف نافع لـ"الخليج 365" أن الصادرات تطورت بشكل كبير نتيجة السياسات التسويقية الجديدة، والحرص على فتح أسواق جديدة وفق توجيهات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام .
وبين أن الصادرات بلغت قيمتها خلال العام المالى الماضى نحو 10.951 مليار جنيه، مقارنة بـ4.208 مليار جنيه العام المالى 2014-2015.
وأوضح مدحت نافع، أن الصادرات بلغت قيمته3.416 مليار جنيه بنهاية عام 2016، وارتفعت بشكل كبير لتصل إلى 6.945 مليار جنيه بنهاية عام 2017 ، مؤكدا كسرها حاجز الـ11 مليار جنيه بنهاية عام 2018، حيث بلغت 11.168 مليار جنيه نتيجة ارتفاع قيمة صادرات شركة مصر للألومنيوم .
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