شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية: 6.7 مليار جنيه ارتفاعًا فى صادرات الشركات التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن ارتفاع قيمة صادرات الشركات التابعة بنحو 6.7 مليار جنيه العام المالى 2018-2019، مقارنة بالعام المالى 2014-2015، أو فى غضون 5 سنوات.

أضاف نافع لـ"الخليج 365" أن الصادرات تطورت بشكل كبير نتيجة السياسات التسويقية الجديدة، والحرص على فتح أسواق جديدة وفق توجيهات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام .

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وبين أن الصادرات بلغت قيمتها خلال العام المالى الماضى نحو 10.951 مليار جنيه، مقارنة بـ4.208 مليار جنيه العام المالى 2014-2015.

وأوضح مدحت نافع، أن الصادرات بلغت قيمته3.416 مليار جنيه بنهاية عام 2016، وارتفعت بشكل كبير لتصل إلى 6.945 مليار جنيه بنهاية عام 2017 ، مؤكدا كسرها حاجز الـ11 مليار جنيه بنهاية عام 2018، حيث بلغت 11.168 مليار جنيه نتيجة ارتفاع قيمة صادرات شركة مصر للألومنيوم .