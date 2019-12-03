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شكرا لقرائتكم خبر عن "ويست تكساس" يمحو خسائره ويتحول إلى الارتفاع في انتظار بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم في انتظار بيانات المخزونات الأمريكية، وتمكن الخام من محو الخسائر السابقة والتي جاءت في ظل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وذكرت مصادر أن "أوبك" وحلفائها المستقلين (من بينهم روسيا) يقتربون من الاتفاق على اتفاق خفض الإنتاج بالحجم الحالي في اجتماع الأسبوع الجاري بالعاصمة النمساوية "فيينا".
ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الصين سيتأجل على الأرجح إلى ما بعد انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة عام 2020.
ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات غير رسمية بشأن مخزون النفط، في حين ستصدر إدارة معلومات الطاقة بيناتها الحكومية غدا.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 56.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 56.4 دولار وأقل سعر عند 55.3 دولار.
وارتفع "برنت" بنسبة 0.3% إلى 61.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.4 دولار وأقل سعر عند 60.3 دولار.
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