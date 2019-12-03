شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بعد قرار البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم في أعقاب قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة تماشيا مع التوقعات.



ووقع البنك المركزي الأسترالي بين مطرقة ارتفاع أسعار المنازل في البلاد وسندان تباطؤ النمو الاقتصادي فضلا عن ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ نمو الأجور وسوق العمل.



وقرر البنك المركزي الأسترالي تثبيت معدل الفائدة عند 0.75% دون تغيير، ولم يلمح البنك إلى خفض محتمل للفائدة في الفترة المقبلة.

Advertisements



وأعرب رئيس البنك المركزي "فيليب لو" عن مخاوف فريق سياسته النقدية بشأن استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والسياسات الحمائية التجارية المتزايدة حول العالم.



وكشف "لو" عن أمله في تحسن الأمور محليا وعالميا في العام المقبل مشيرا إلى أن الوقت الحالي لا يبشر بخير على الإطلاق في ظل تزايد جبهات الحرب التجارية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.6843، وسجل أعلى سعر عند 0.6863 وأقل سعر اليوم عند 0.6814.