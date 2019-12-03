شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يتراجع وسط تهديدات تجارية متبادلة بين أمريكا وفرنسا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم في ظل تفاقم الحرب التجارية عالميا وفتح الولايات المتحدة جبهات جديدة مع دول أوروبية بالإضافة إلى الصين ودول في أمريكا اللاتينية.



وتأثرت أسهم القطاع التكنولوجي - ومن بينها سهم "آبل" - بتهديدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات بلاده من سلع فرنسية إذا أقدمت باريس على استهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية (من بينها آبل وجوجل وفيسبوك وأمازون) بضرائب رقمية.



وردت الحكومة الفرنسية على هذه التهديدات قائلة إنها تتخذ قرارات الضريبية بناء على المعطيات المتوفرة لديها حول ممارسات شركات التكنولوجيا، وهددت باريس بالرد على أي إجراءات أمريكية في هذا الصدد.

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وصرح الرئيس الأمريكي "ترامب" بأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين سيتأجل على الأرجح إلى ما بعد انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة عام 2020 رغم أن بكين تريد هذا الاتفاق الآن، كما كشف عن إمكانية استهداف واردات الصلب من البرازيل والأرجنتين برسوم جمركية.



على صعيد آخر، توقع محللو بنك "جولدمان ساكس" إصدار "آبل" أربع نسخ جديدة من "آيفون" عام 2020 على أن تدعم جميعها تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس "5 جي".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "آبل" بحلول الساعة 17:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.5% إلى 257.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 258.5 دولار وأقل سعر عند 256.2 دولار.