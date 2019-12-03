شكرا لقرائتكم خبر عن "والت ديزني" تستعد لأعياد "الكريسماس" بطرح منتجات جديدة للبيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "والت ديزني" خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع الضغوط الشديدة على سوق الأسهم الأمريكية، وذلك على الرغم من إعلان طرح منتجات جديدة ببعد النجاح الساحق لخدمة "ديزني بلس".



وعرضت "والت ديزني" للبيع في متاجر التجزئة والمتاجر الإلكترونية مجسماً لشخصية كائن فضائي صغير أطلقت عليه اسم "الطفل"، وذلك مع اقتراب أعياد الكريسماس.

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وأشاد الكثيرين على "فيسبوك" و"تويتر" بالشخصية الجديدة، والبعض منهم أعرب عن رفضه لعدم ابتكار الشركة في تقديم الجديد لديها بدلا من الاعتماد على شخصيات قديمة تشبه ما ظهر في أحداف سلسلتها الشهيرة "ستار وورز" والتي حملت اسم "يودا بيبي".



يأتي ذلك في أعقاب النجاح الساحق الذي حققته خدمة "ديزني بلس" لتقديم المحتوى والأفلام السينمائي والتي جذبت الملايين من مختلف دول العالم منذ إطلاقها في الثاني عشر من نوفمبر/تشري الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم والت ديزني" بحلول الساعة 16:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 148.6 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 148.6 دولار وأقل سعر عند 146.8 دولار.