صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر يرتفع إلى 45.354 مليار دولار في نوفمبر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية للبنك المركزي المصري في وسط القاهرة

قال البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 45.354 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني من 45.274 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول.

وقفزت الاحتياطيات بشكل حاد بعد أن شرعت مصر في 2016 في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته ثلاث سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي. وشهدت زيادات أصغر حجما منذ صيف 2018 .