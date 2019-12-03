الذهب يقفز أكثر من 1% بعد تعليقات ترامب عن احتمال تأجيل اتفاق للتجارة مع الصين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الذهب

قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد في المئة أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء مع تلاشي أجواء التفاؤل التي تحيط باتفاق للتجارة بين الصين والولايات المتحدة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات قد تمتد إلى ما بعد انتخابات الرئاسة في نوفمبر تشرين الثاني 2020 .

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1479.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 15:26 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني عند 1481.80 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 1.1 بالمئة إلى 1485.80 دولار للأوقية.