ضبط 26 ألف قطعة أدوات ترشيد للمياه مخالفة للمواصفات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نفذت وزارة التجارة والاستثمار جولات ميدانية على منافذ بيع الأدوات الصحية بكل مناطق المملكة، وذلك للتحقق من التزامها بتطبيق اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه والتي دخلت حيز التطبيق الإلزامي، لحماية المستهلكين.
وأوضحت التجارة في بيان أمس أن الجولات الرقابية شملت زيارة وتفتيش أكثر من 2.8 ألف منشأة، حيث تم ضبط 79 منفذ بيع مخالفة، كما تم ضبط وحجز 26 ألف قطعة من أدوات ترشيد استهلاك المياه غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وتضمن أبرز المخالفات المرصودة على المنشآت مخالفة عدم تثبيت بطاقة ترشيد استهلاك المياه على الأدوات أو عبواتها، وعدم صحة البيانات المدونة على بطاقة ترشيد استهلاك المياه.
وكانت الوزارة دعت الشركات والمؤسسات ومنافذ بيع الأدوات الصحية إلى الالتزام بوضع بطاقات ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية المعروضة في منافذ البيع، حيث يعد عدم وضع البطاقة مخالفة تستوجب تطبيق عقوبات على المنشآت ومنافذ البيع غير الملتزمة وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري.
جولات رقابية:
- زيارة 2852 منشأة
- ضبط 79 منفذ بيع مخالفة
- حجز 26,107 قطع غير مطابقة
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