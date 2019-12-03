"مسك - القدية" يؤهل السعوديين في الضيافة والترفيه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أطلق مركز المبادرات في مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» عبر مبادرة «الزمالة والتدريب» الدورة الثانية من برنامج «مسك - القدية» لخلق تجربة تدريبية متكاملة في مجالات الضيافة وإدارة الأعمال والهندسة والعلوم التقنية والترفيه، من خلال ما ستغدو في القريب العاجل الواجهة الترفيهية الكبرى للمملكة.

وأشار المركز في بيان أمس، إلى أن التسجيل في برنامج «مسك - القدية» يستمر حتى 14 ديسمبر 2019 ، في حين ينطلق البرنامج رسميا في 19 يناير 2020 لمدة 28 أسبوعا.

وأوضح أن برنامج «مسك - القدية» يعقد في موقع المشروع بالرياض وفقا لاتفاقية تعاون مع شركة القدية للاستثمار، حيث يوفر البرنامج فرصا حقيقية للمتدربين والمتدربات لخوض تجارب تدريبية على رأس العمل في مختلف مرافق وقطاعات المشروع على أيدي خبراء مهنيين من عدة تخصصات، ما يضع خريجي البرنامج على أهبة الاستعداد للمشاركة في مشاريع التنمية الكبرى لاقتصاد المملكة. ويستهدف البرنامج المتخرجين الجامعيين الجدد في عدة تخصصات في قطاعات الضيافة وإدارة الأعمال والهندسة وعلوم التقنية والترفيه والقانون.

وسيتعرف المتدربون والمتدربات المشاركون في برنامج «مسك - القدية» على مفهوم مشروع القدية وقيمه وأهدافه، ثم يحظون بفرصة زيارة إلى موقع المشروع للاطلاع على واقع أعمال الإنشاء والتطوير، لتنطلق لاحقا مرحلة التوجيه والتعريف المكثف بانضمام كل متدرب إلى فرق متخصصة على مدار أسابيع المشروع، ثم مرحلة العمل المباشر مع خبراء المشروع لإنجاز مجموعة من المهام المهنية التي توكل إلى كل متدرب والمساهمة في مجالات أخرى داخل المشروع.

Advertisements

وتختتم أعمال التدريب بمشروع تخرج فردي يقدمه المتدرب في آخر أسبوع من البرنامج الذي سيخضع لتقييم لجنة مشتركة من مؤسسة «مسك» وشركة «القدية». ويمثل مشروع التخرج فرصة نادرة للمتدرب للحصول على عرض وظيفي للعمل في شركة القدية للاستثمار بعد

انتهاء البرنامج.

برنامج «مسك - القدية»

التسجيل يستمر حتى 14 ديسمبر 2019

ينطلق البرنامج رسميا في 19 يناير 2020

مدة البرنامج 28 أسبوعا

يتعرف المشاركون على مفهوم مشروع القدية وقيمه وأهدافه

يحظون بفرصة زيارة إلى موقع المشروع للاطلاع على واقع أعمال الإنشاء والتطوير

تنطلق لاحقا مرحلة التوجيه والتعريف المكثف بانضمام كل متدرب إلى فرق متخصصة

تليها مرحلة العمل المباشر مع خبراء المشروع لإنجاز مجموعة من المهام المهنية

تختتم أعمال التدريب بمشروع تخرج فردي يقدمه المتدرب في آخر أسبوع من البرنامج

سيخضع مشروع التخرج لتقييم لجنة مشتركة من مؤسسة «مسك» وشركة «القدية»

يمثل مشروع التخرج فرصة للمتدرب للحصول على عرض وظيفي للعمل في شركة القدية.

مبادرة «الزمالة والتدريب»

واحدة من سلسلة مبادرات يرعاها مركز المبادرات في مؤسسة «مسك الخيرية»، جنبا إلى جنب مبادرة التواصل المجتمعي، مبادرة مسك الابتكار، مبادرة مسك القيم، ومبادرة منتدى مسك العالمي، وتهدف هذه المبادرات إلى إطلاق الطاقات وبناء القدرات من أجل تمكين الشباب السعودي من أخذ زمام المبادرة في عملية التنمية والبناء لمستقبل المملكة.