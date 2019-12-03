العقاري يودع مليارا في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر نوفمبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أودع صندوق التنمية العقارية أمس 1.016 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر نوفمبر 2019.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي أن 268 مليون ريال خصصت دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما جاءت 748 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة، مبينا أن إجمالي المبالغ التي أودعت في حسابات مستفيدي «التمويل العقاري المدعوم»، ومبادرة «القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة» منذ بداية برنامج القرض العقاري المدعوم في يونيو2017م وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي ، بلغت نحو 10.4 مليارات ريال حتى نهاية الشهر الماضي، منها مبلغ ملياري ريال أودع في حسابات مستفيدي «التمويل المدعوم»، فيما أودعت 8.3 مليارات ريال كدعم للمستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة من جميع القطاعات العسكرية.

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وقال إن الإعلان الشهري عن إيداع الدعم لمستفيدي «سكني» من الصندوق ووزارة الإسكان يأتي تأكيدا على التزامنا التام بتوفير جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي تساهم في تملك المواطنين للسكن، مبينا أن تنوع الخيارات في البرامج والمبادرات تتيح للمواطن الاختيار الأنسب له لتملك مسكنه الأول. وأشار إلى اهتمام الصندوق بجميع المقترحات التي ترده عبر قنوات الاتصال من المواطنين وسعيه لتحسين المبادرات والبرامج بما يتلاءم مع حاجة المواطن.

برنامج القرض العقاري المدعوم

منذ يونيو2017 وحتى 30 نوفمبر 2019