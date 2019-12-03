6.5 ملايين طن مخلفات الكترونية للأسر سنويا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يبلغ متوسط عدد السيارات الكلي التي تمتلكها الأسر على مستوى المملكة نحو 1.38 سيارة، بحسب نتائج مسح البيئة المنزلي 2019، الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت أمس.

وأشار المسح إلى أن متوسط عدد مرات تغيير زيت السيارات سنويا على مستوى المملكة بلغ 8.85 مرات، كذلك بلغ متوسط عدد مرات تغيير إطارات السيارات سنويا على مستوى المملكة 3.12 مرات.

وأفاد بأن 85.43% من الأسر يتخلصون من المخلفات الالكترونية عن طريق الحاويات، في حين بلغ إجمالي كمية النفايات المتولدة لدى الأسر 6.5 ملايين طن، وبلغ متوسط عدد أجهزة المخلفات الالكترونية التي تنتجها الأسرة على مستوى المملكة 5.81 أجهزة.

وفي جانب استخدام المياه في المنازل، أظهرت نتائج المسح أن نسبة 77.61% من الأسر يستخدمون الشبكة العامة كمصدر رئيس للمياه، بينما نسبة 61.66% من الأسر يستخدمون الشبكة العامة كمصدر رئيس للصرف الصحي.

كما أظهرت النتائج أن الصهريج هو مصدر مياه المسابح لدى 61.60% من الأسر التي لديها مسابح، يليه الشبكة العامة بنسبة 32.55%، كذلك كشفت نتائج المسح أن الأسر التي لديها إلمام بمجال البيئة سواء كانت ملمة كليا أو ملمة بعض الشيء تشكل 64.70% من الأسر.

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وكشفت نتائج المسح أن الحطب المحلي يشكل نسبة 89.40% من الحطب المستخدم في المنازل في المملكة، بينما الفحم المستورد فيشكل نسبة 90.24% من الفحم المستخدم بالمنازل.

يذكر أن مسح البيئة المنزلي هو مسح أسري يجمع بيانات عن المسكن، ومصادر التلوث المحيطة به، ومدى حصول الأسر على خدمات المياه والصرف الصحي المأمونة، وكذلك كمية إنتاج الأسر من النفايات، التي تشمل المخلفات العضوية والمخلفات الخطرة والمخلفات الالكترونية واستخدام الأسر للمبيدات والمواد الخطرة، كما يحتوي المسح بيانات عن الأجهزة الموفرة للموارد، ووسائل الأمن والسلامة، وبيانات عن الأسر ومدى إلمامها بمجال الثقافة البيئية، ومشاركتها في الأنشطة البيئية، وغيرها من الأسئلة ذات الأهمية في قطاع البيئة.

أبرز نتائج مسح البيئة المنزلي 2019

السيارات

متوسط عدد السيارات 1.38 سيارة

عدد مرات تغيير زيت السيارات 8.85 مرات

متوسط عدد مرات تغيير الإطارات 3.12 مرات

المخلفات الالكترونية

85.43 % يتخلصون منها عن طريق الحاويات

6,532,961 طنا إجمالي كمية النفايات المتولدة لدى الأسر

5.81 مرات متوسط عدد أجهزة المخلفات الالكترونية التي تنتجها الأسرة

استخدام المياه والصرف

61.66 % يستخدمون الشبكة العامة للصرف الصحي

77.61 % يستخدمون الشبكة العامة للمياه

استخدام الحطب والفحم