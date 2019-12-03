الكويت تعتزم استثمار مليار دولار في طرح أرامكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم الحكومة الكويتية استثمار مليار دولار في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، بحسب وكالة بلومبيرج للأخبار أمس، مشيرة إلى أن قرار الكويت يأتي بعد إعلان أبوظبي أنها تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في طرح «أرامكو».

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ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مصادر لها أن أرامكو تعتزم جمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار من صناديق سيادية في الخليج، من بينها الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، كما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أمس أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تخطط للاستثمار في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية، والهيئة هي صندوق الثروة السيادي للكويت، وأشارت وكالتا رويترز وبلومبيرج إلى عزم الكويت المشاركة بالاكتتاب، ولكن دون تحديد المبلغ، وأوضحت مصادر رويترز أن أرامكو خاطبت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت وجي آي سي السنغافورية.

وأعلن كل من سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وHSBC العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لطرح أرامكو، أن طلبات شريحة المؤسسات خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من عملية بناء سجل الأوامر تجاوزت 144 مليار ريال، ما يعني تغطية شريحة المؤسسات بمرتين وربع المرة حتى الآن.

وتستهدف الحكومة السعودية جمع أكثر من 25 مليار دولار من خلال بيع 1.5% من إجمالي أسهم أرامكو.