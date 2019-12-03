«الشيربا» يستهل اجتماعات العشرين اليوم في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يبدأ اليوم أول اجتماعات مجموعة العشرين برئاسة السعودية، حيث تستضيف الرياض «اجتماع الشيربا»، ويستمر يومين، وهو اجتماع يضم ممثلي رؤساء الدول، للتحضير للمفاوضات والاتفاقيات الرئيسة بين رؤساء الدول في القمة المقبلة بالرياض في نوفمبر 2020.
وعادة يناقش اجتماع (Sherpa) قضايا مثل مكافحة الفساد والتنمية والتجارة والمساواة بين الجنسين والطاقة وتغير المناخ.
وتعقد الشيربا اجتماعات عدة قبل بدء القمة لحل الخلافات حول مختلف القضايا. بالنسبة لقمة مجموعة العشرين لعام 2020، يعقد الاجتماع الأول لشيربا في 4 ديسمبر 2019، يليه اجتماع في مارس وأكتوبر ونوفمبر 2020.
ويتضمن مسار الشيربا تحليلات تقنية وسياسية بواسطة مجموعات عمل تضم مسؤولين من كل دولة ومنظمات دولية. ويركز على قضايا موجهة نحو التنمية مثل الزراعة، ومكافحة الفساد والعمالة والطاقة وتمويل تغير المناخ والاستثمار في البنية التحتية والتجارة.
ممثل الشيربا:
- ممثل شخصي لزعيم دولة عضو في اجتماع قمة دولية مثل G8 أو G20. وعادة ما يكونون دبلوماسيين مهنيين أو كبار المسؤولين الحكوميين المعينين من قبل قادة بلدانهم.
مصدر التسمية:
- شيربا هي جماعة نيبالية مهمتها حماية جبال الهمالايا وقيادة المتسلقين للوصول إلى قمم الجبل، ومن هنا استخدم المصطلح إشارة إلى الدور الذي يقوم به مبعوث الحكومات «شيربا» في تهيئة القمة النهائية والتحضير لها.
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