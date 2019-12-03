شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 3 - 12 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 3-12-2019.





إيقاف تداول 16 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، النصر للملابس والمنسوجات، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، النساجون الشرقيون للسجاد،القناة للتوكيلات الملاحية، أجواء للصناعات الغذائية، المصرية للمنتجعات السياحية، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، العربية للمحابس، القاهرة للدواجن، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الصناعات الغذائية العربية-دومتى، ايديتا للصناعات الغذائية، دلتا للإنشاء والتعمير، بى انفستمنتس القابضة، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه

انهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات عربية، كما تراجع رأس المال السوقى بنحو 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.419 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 130.8 مليون ورقة مالية بقيمة 716.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.5 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 57.98% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.04%، والعرب على 10.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.17% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.82%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 36.8 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 25.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 47.5 جنيه، 22.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 13469 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1933 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 15948 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 5050 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1367 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.69% ليغلق عند عند مستوى 481 نقطة.

وارتفعت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 87 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 39.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%

- الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بسعر إغلاق 4.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.87%

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- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 5.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.76%

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 2.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.91%

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 10.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.91%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 0.638 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.60%

- بى انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 7.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.56%

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 6.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.28%

- ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 13.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.11%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 20.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.08%